Neue FVM-Spielpläne Bonner SC gastiert zum Auftakt in Vichttal

Am ersten Spieltag gastiert das Team von Trainer Sascha Glatzel am 25. August beim Vorjahreszweiten VfL Vichttal, eine Woche später gastiert mit Frechen 20 der letztjährige Vierte im Sportpark Nord. Neuling SSV Merten empfängt zum Start den SV Bergisch Gladbach, der FC Hennef 05 genießt Heimrecht gegen den FC Pesch. Auswärts antreten müssen der FV Endenich (in Frechen) und der Siegburger SV 04 (in Porz). Das Derby Endenich - BSC steht am 17. November auf dem Plan, das Duell Merten - BSC am 1. Dezember. Dagegen steigt der Sieg-Lokalkampf zwischen dem FC Hennef 05 und dem SSV 04 bereits am 8. September.