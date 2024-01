Baseball-Bundesliga Neuer Vorsitzender bei den Bonn Capitals

So wollen die Capitals laut Heid weiterhin in ihre Nachwuchsarbeit investieren und junge Spieler an die Bundesliga heranführen. Heid geht mit einem erfahrenen Vorstandsteam an die Arbeit. So wurden alle weiteren Positionen des Vorstands von den Mitgliedern in ihren Ämtern bestätigt. Zweite Vorsitzende sind Martin Prior und Ute Heid. Ullrich Burkart bleibt Schatzmeister, Kathi Bentler Geschäftsführerin der Capitals. Udo Schmitz wurde zum Ehrenpräsidenten des Clubs ernannt. „Ich habe es immer als Privileg empfunden, dieses Amt für die Capitals ausfüllen zu dürfen“, so Schmitz.