Verstärkung für Bonner Baseball-Bundesligist Neuzugang soll bei den Capitals für Punkte sorgen

Ab sofort soll Nick Michaels, ein Amerikaner aus Redlands in Kalifornien, für frischen Wind in der Offensive der Bonn Capitals sorgen. Ob der 28-Jährige bereits nach seiner Ankunft am Mittwoch am Feiertag zum Einsatz für den Baseball-Bundesligisten kommt, ist noch offen. Auf die Capitals warten am Donnerstag zwei Spiele bei den Cologne Cardinals. Bereits am Samstag und Sonntag folgen die Spiele drei und vier gegen die Kölner – dann im heimischen Stadion an der Rheinaue.