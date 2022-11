NFL in München : „Das war ein einmaliges Erlebnis“

Beim Football in der Allianz Arena: Bernd-Uwe Seeburg (links) und Norbert Schäfer. Foto: privat

München Begeistert waren die Football-Fans von der Atmosphäre beim ersten NFL-Spiel in Deutschland. Auch die Verantwortlichen der National Football League zeigten sich angetan.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marcel Wolber

Mit zufriedener Miene verfolgte Roger Goodell das Geschehen in der Münchner Allianz Arena. Während auf dem Rasen die Tampa Bay Buccaneers und die Seattle Seahawks erstmals ein reguläres Saisonspiel der National Football League (NFL) in Deutschland austrugen, sorgten die Fans auf den Rängen für die passende Stimmung. Und die Bilder, die auch in die Heimat des US-Sports gesendet wurden, gefielen dem Liga-Chef sicherlich: singende, lautstark anfeuernde und lachende Fans, die die La-ola-Welle durch das Stadion schwappen ließen. „Was für ein Spektakel, so etwas habe ich noch nicht erlebt, großartige Atmosphäre“, lobte Pete Carroll, der 72 Jahre alte Cheftrainer der Seahawks, nach der 16:21-Niederlage seiner Mannen. Ganz offensichtlich seien die Leute in Deutschland geübte Fans.

Unter den 69 811 Zuschauern waren auch Norbert Schäfer und Bernd Uwe Seeburg, die aus Rheinbach beziehungsweise Swisttal am Sonntag nach Bayern gereist waren. Die Freunde hatten über berufliche Kontakte Logenkarten bekommen und waren überwältigt von der Atmosphäre. „Beim Football gibt es kein Gegeneinander wie im Fußball. Das ganze Stadion hat das Spiel als gemeinsames Erlebnis gefeiert“, fand Seeburg. Und auch Schäfer, der bereits einige Bayern-Spiele in der Arena verfolgt hat, unterstrich: „Im Vergleich dazu war die Stimmung beim Football viel besser. Das war eine rundum gelungene Veranstaltung, ein einmaliges Erlebnis. Ich hatte selten so viel Spaß und so kurzweilige Unterhaltung wie hier.“

Austausch des Rasens Allianz Arena bekommt neue Grünfläche Der deutsche Fußball-Rekordmeister FC Bayern München bekommt nach dem Spiel der Tampa Bay Buccaneers gegen die Seattle Seahawks einen neuen Rasen. „Am 21. November kommen die Bagger, dann wird der Rasen gewechselt“, sagte der Geschäftsführer der Allianz Arena, Jürgen Muth. Man werde mit dem Zustand, der durch die Spielbelastung entstanden ist, nicht durch den Winter gehen. „Außerdem darf man keine Linien sehen, wenn die Frauen Anfang Dezember hier in der Champions League spielen“, sagte Muth weiter. Die Kosten für den Rasenwechsel liegen „irgendwo zwischen 160 000 und 200 000 Euro“, berichtete der Arena-Chef. Für die Ausgaben kommt die NFL auf. dpa

Beide glauben, dass die Stimmung auch bei kommenden Begegnungen in Deutschland so großartig sein wird. „Es ist egal, wer spielt, die Leute werden immer für so einen Rahmen sorgen“, prophezeit Schäfer. Und Seeburg ergänzt: „Die deutsche Fanbasis hat sich enorm entwickelt. Das findet man sonst nirgendwo in Europa. Die Atmosphäre in Deutschland war 1000-mal besser als in London, wo ich auch schon ein NFL-Spiel gesehen habe. Und das wird noch wachsen, die Begeisterung wird nicht nachlassen.“

Auch die beiden Bonner Dirk und Timo Meesters waren in München dabei. Das Vater-Sohn-Gespann war zum Vorverkaufsstart sofort online gegangen, „ich war in der virtuellen Schlange auf Platz 500 000, mein Sohn unter den ersten 60 000. Er hat gewartet und tatsächlich zwei Karten zum Preis von 115 Euro pro Stück erhalten“, berichtet der 54-Jährige. Mit dem Zug ging es für das Duo am Samstag von Bonn aus nach München, um die Atmosphäre in der Stadt zu genießen. Rund ums Stadion machten die beiden gemischte Erfahrungen: „Wir haben uns die Mitmach-Aktionen auf der Fanmeile angeschaut und wollten dann noch am NFL-Shop einkaufen. Da ging es aber zu wie auf Pützchens Markt, da hätte man stundenlang gewartet“, so Dirk Meesters. Auch für eine Bratwurst habe das Duo fast eine Stunde angestanden.

Große Probleme gab es zudem beim Einlass: An den Zugängen zum Stadion herrschte Chaos. Die Fans mussten teilweise mehr als eine Stunde warten. Davon können auch die Meesters‘ ein Lied singen. „Bei uns funktionierten mehrere Lesegeräte am Eingang nicht“, kritisieren sie.

Doch das war spätestens mit dem Aufwärmen der Teams vergessen. „Das Erlebnis war unglaublich. Der Rahmen war super, das war ein unbeschreibliches Spektakel. Die NFL hat sehr viel Aufwand betrieben. Wir hatten einfach einen super Tag“, sind sich Vater und Sohn einig.

Davon konnten sich auch viele TV-Zuschauer überzeugen. Pro Sieben bescherte die Partie starke Quoten: 2,71 Millionen Menschen verfolgten in der Spitze die Begegnung. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil gegen Ende der Sendung bei 21,6 Prozent.