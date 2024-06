Fifa-Schiedsrichter Sascha Stegemann in Japan Zwischen Fußball, Kultur und Geschichte

Eigentlich kann Sascha Stegemann so leicht nichts aus der Ruhe bringen. Kein Wunder: Der Mann ist Fifa-Schiedsrichter, leitet Partien der Fußball-Bundesliga, Europacup-Begegnungen und Länderspiele. Da gilt es auch in den turbulentesten und hektischsten Phasen Contenance zu bewahren, da sind Emotionen fehl am Platze, da heißt es, die Duelle in geordnete Bahnen zu lenken und die Matches ordentlich über die Bühne zu bringen. Nicht auffallen ist das oberste Gebot.