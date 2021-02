Zweitliga-Volleyballer des TuS Mondorf verlieren 2:3 gegen den Spitzenreiter. Auch Bonner Damen gehen leer aus : Nah an der Überraschung

Nah an der Überraschung

BONN/NIEDERKASSEL Knapp am einer Überraschung vorbei schrammten die Zweitliga-Volleyballer des TuS Mondorf beim 2:3 gegen den Primus SV Lindow-Gransee. Die Damen der SSF Fortuna Bonn zogen gegen die Skurios Volleys Borken mit 0:3 den Kürzeren.

Der Sieg wurde wohl im ersten Satz vergeben. Denn dank Lukas Kopfer ging der TuS schnell mit 5:0 in Führung. Zwar kamen die Gäste heran (9:10), aber Mondorf drehte den Spieß wieder um (16:12). Doch Lindow-Gransee holte erneut auf (17:17) und ging mit 20:19 erstmals selbst in Führung. Es blieb eng bis zum Schluss, der Satz aber ging an den Tabellenführer.