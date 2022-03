Motorsport in der Eifel : So läuft das 24-Stunden-Rennen 2022 auf dem Nürburgring ab

So läuft das 24-Stunden-Rennen 2022 auf dem Nürburgring ab

Motorsport in der Eifel

Nürburgring Beim traditionellen 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring sind in diesem Jahr wieder volle Tribünen zu erwarten. Rund um die Nordschleife darf zudem wieder gecampt werden. Hier gibt es die wichtigsten Infos für Besucher im Überblick.

Vom 26. bis 29. Mai 2022 findet zum 50. Mal das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring statt. Nachdem coronabedingt in den vergangenen zwei Jahren nur wenige Zuschauer zugelassen waren, sollen die Tribünen bei der Jubiläumsausgabe des 24-Stunden-Rennens auf dem Nürburgring wieder voll sein. Auch Camping rund um die Nordschleife wird in diesem Jahr wieder möglich sein.