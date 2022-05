24h Qualifiers : Sportwart stirbt bei Vorbereitungsrennen am Nürburgring

Am Nürburgring ist am Sonntag ein Sportwart gestorben. Foto: Robert Kah / imagetrust

Nürburgring Ein 52-jähriger Sportwart ist am Wochenende am Nürburgring gestorben. Dort fand das Vorbereitungsrennen auf das 24-Stunden-Rennen statt.

Beim Vorbereitungsrennen auf das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring ist am Sonntag ein Sportwart ums Leben gekommen. Wie die Nürburgring GmbH am Sonntagabend mitteilte, starb der 52-Jährige, dessen Aufgabe es war, die Rennstrecke zu sichern und einen sicheren Ablauf zu gewährleisten, gegen Rennende. Er sei im Bereich Pflanzgarten an der Strecke zunächst kollabiert. Obwohl Ärzte sofort zur Hilfe eilten und versuchten, den Mann zu reanimieren, konnten sie ihn nicht retten.