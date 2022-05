24h Qualifiers : Sportwart stirbt bei Vorbereitungsrennen am Nürburgring

Am Nürburgring ist am Sonntag ein Sportwart gestorben. Foto: Robert Kah / imagetrust

Nürburgring Ein 52-jähriger Sportwart ist am Wochenende am Nürburgring gestorben. Dort fand das Vorbereitungsrennen auf das 24-Stunden-Rennen statt.

Beim Vorbereitungsrennen auf das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring ist am Sonntag ein Sportwart ums Leben gekommen. Wie die Nürburgring GmbH am Sonntagabend mitteilte, starb der 52-Jährige gegen Rennende. Er sei im Bereich Pflanzgarten an der Strecke zunächst kollabiert. Obwohl Ärzte sofort zur Hilfe eilten und versuchten, den Mann zu reanimieren, konnten sie ihn nicht retten.