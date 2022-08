ADAC GT Masters in der Eifel : Fabian Schiller will auf dem Nürburgring zurück in die Erfolgsspur

Fabian Schiller (Mitte) mit den Teamgründern Jörg van Ommen (links) und Philipp Zakowski vor seinem Mercedes AMG GT3. Foto: Oliver Ermert

Nürburgring An diesem Wochenende gastiert die Rennserie ADAC GT Masters auf dem Nürburgring. Der Troisdorfer Fabian Schiller will in der Eifel zurück in die Erfolgsspur finden. Maro Engel wird neuer Pilot im Landgraf-Team.