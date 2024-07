Motorsport, Messe und Festival Das erwartet die Besucher beim ADAC-Truck-Grand-Prix am Nürburgring

Beim Mittelrhein-Cup sind Trucks der holländischen Serie Dutch Truck Racing am Start. Beim ADAC GT Masters teilen sich zwei Fahrer ein Auto und führen während der Rennen einen Fahrerwechsel im Rahmen der Pflichtboxenstopps durch. Beim Knorr-Bremse Go & Stop Wettbewerb geht es darum, auf einer 400 Meter langen Strecke aus dem Stand schnellstmöglich anzufahren, um am Ziel an einem bestimmten Punkt zum Stehen zu kommen.