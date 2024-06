Nürburgring Langstrecken-Serie David Schumacher gibt Debüt auf der Nordschleife

Insgesamt 113 gemeldete Fahrzeuge, darunter elf GT3-Rennwagen: Zum Start in die zweite Saisonhälfte der Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) ist dies ein gutes Ergebnis, findet doch am selben Wochenende auf dem Hungaroring ein Lauf zur International GT Open statt. Nachdem die Konkurrenz in Form der Nürburgring Endurance Serie (NES) zumindest für dieses Jahr aufgegeben hat, wird es in der Eifel wohl auch wieder ruhiger.