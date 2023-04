Rennen auf dem Nürburgring Seriensieger BMW hat diesmal das Nachsehen

Startfahrer Juncadella kam mit elf Sekunden Vorsprung aus der ersten Runde. Allerdings war das Temperament mit dem Spanier durchgegangen; er legte einen Frühstart hin und erhielt eine 30-Sekunden-Strafe. „Ich fahre wohl zu viele GT3-Meisterschaften. Da sind die Startprozeduren manchmal anders; dieses Mal habe ich wohl einen Fehler gemacht“, meinte Juncadella. Er übergab den Mercedes in Führung liegend an Schlussfahrer Christodoulou. Dieser geriet in der Endphase unter Druck von Frédéric Makowiecki im Man­they-Porsche. Schließlich rettete er einen Vorsprung von knapp 1,2 Sekunden über die Ziellinie. Hinter dem Getspeed-Mercedes und dem Manthey-Porsche belegte der Lionspeed-Porsche mit Matt Campbell und Mathieu Jaminet am Steuer den dritten Rang.