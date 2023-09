Langstrecken-Serie Walkenhorst-BMW feiert zwei Siege auf dem Nürburgring

Gleich zu Beginn des Qualifyings am Samstag knallte Jakub Giermaziak vehement in die Streckenbegrenzung. Die späteren Sieger sollten dadurch vom letzten Platz ihrer Gruppe starten. Gegen Ende des von Code 60-Abschnitten geprägten Qualifyings gab es am Ende für fünf Minuten noch einmal freie Fahrt. Dieses Fenster nutze Stefan Aust im Racing One Ferrari, der seinem Team die Pole-Position sicherte.