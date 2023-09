Nürburgring Langstrecken-Serie Prominenz gibt sich die Ehre

„Ich werde im Qualifying und in meinem Stint noch mal zeigen, was ich kann“, kündigt der Alfterer Luca Ludwig an. Einmal mehr sagte sein Team Octane 126 den eigentlich geplanten Start in der NLS ab. Ludwig kam kurzfristig im Team Racing One unter, das ebenfalls einen Ferrari 296 GT3 an den Start bringt. Da seine Mitstreiter Amateurrennfahrer sind, kommt die Mannschaft für den Gesamtsieg eher nicht infrage. „Ich bin dennoch sehr dankbar, dass ich bei Racing One starten darf“, so Ludwig.