Event auf dem Nürburgring Das sind die Highlights beim 51. Oldtimer-Grand-Prix

Neben weiteren historischen Rennen bietet auch das Rahmenprogramm beim Oldtimer-Grand-Prix einige Highlights für Rennsportfans. So gibt es verschiedene Talkrunden und Autogrammstunden mit ehemaligen Rennfahrern wie Roland Asch oder Kris Nissen. Zudem dürfen Gäste am Samstag um 15.50 Uhr an einem „Grid Walk“ teilnehmen, also bis kurz vor Rennbeginn zusammen mit den Mechanikern in die Startaufstellung gehen.