DTM am Nürburgring Doppelter Familien-Triumph am Rennwochenende

Petrus schien am Samstag keine Lust auf Motorsport zu haben. Jedenfalls öffnete er kurz vor Rennbeginn die Schleusen und ließ es in Strömen regnen. Der Start erfolgte deshalb hinter dem Safety-Car. Als die 20 DTM-Piloten endlich freie Fahrt hatten, stach einer heraus: Polesetter Kelvin van der Linde. Der Südafrikaner fuhr von Beginn an in einer anderen Liga, war deutlich schneller als die Konkurrenz und leistete sich kaum Fehler. Vor allem in der ersten Kurve bei der Einfahrt in die Mercedes-Arena kamen einige Piloten mehrfach von der Strecke ab und verloren entsprechend Zeit. Aber auch für den Führenden, der am Ende mit mehr als 15 Sekunden Vorsprung die Ziellinie überquerte, war es kein Spaziergang. „Wenn du so eine große Lücke hast, sieht es natürlich blöd aus, wenn du dann abfliegst. Ich habe versucht zu pushen. Wenn man zu sehr entspannt, ist es normalerweise leichter, einen Fehler zu machen“, erklärte van der Linde nach dem Rennen. Zweiter wurde Mirko Bortolotti. Der Italiener war als Tabellenführer in die Eifel gereist. „Gegen Kelvin hatte ich keine Chance. Ich bin jede Runde am Limit gefahren und habe einfach nur versucht durchzukommen“, so der Lamborghini-Pilot. Den letzten Podestplatz sicherte sich Maro Engel auf einem Winward-Mercedes. Sein Markenkollege Arjun Maini aus Troisdorf belegte den zehnten Rang.