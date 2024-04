Langstrecken Serie Porsche gewinnt beide Rennen am Nürburgring

Die Pole-Position für das Sonntagsrennen sicherte sich wie am Vortag der Spanier Daniel Juncadella auf einem Mercedes AMG GT3 des HRT-Teams. In der Anfangsphase hetzten der Polesetter, der Man­they- , die beiden Falken-Porsche und der Abt-Lamborghini im Zentimeterabstand um die Nordschleife. Aufgrund unterschiedlicher Boxenstrategien zog sich der Pulk auseinander. Nach den finalen Boxenstopps fand sich der Abt-Lamborghini mit großem Vorsprung in Führung, nicht zuletzt, weil die Konkurrenten in eine Code-60-Zone gerieten. „Wir können innerhalb von drei Runden keine 23 Sekunden aufholen,“ erklärte der pausierende Manthey-Pilot Kevin Estre. „Aber auf der Nordschleife passiert viel.“ Und tatsächlich musste der führende Jordan Pepper sein Tempo verlangsamen. In der Renndauer von vier Stunden absolvieren die Sieger im Regelfall 28 Runden. Nur die hierfür notwendige Spritmenge wird eingefüllt. Da es die Protagonisten am Sonntag äußerst eilig hatten, drohte Pepper die Ziellinie vor Ablauf der vier Stunden zu passieren und hätte eine weitere Runde drehen müssen. „Ich hätte aber keine weitere Runde fahren können“, meinte Pepper nach dem Rennen.