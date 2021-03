"Königin der Nordschleife" : Rennfahrerin Sabine Schmitz verstorben

Die Rennfahrerin Sabine Schmitz im Jahr 2010 in ihrem Porsche 997. Foto: picture alliance / dpa/Thomas Frey

Köln Der Motorsport trauert um Sabine Schmitz. Die gebürtige Adenauerin, die 1996 unter dem Namen Sabine Reck als erste Frau das 24-Stunden-Rennen in der "Grünen Hölle" gewonnen hatte, starb am Dienstag im Alter von 51 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung.

Die "Königin der Nordschleife" gewann den Langstreckenklassiker 1997 ein zweites Mal, sie steht bis heute als einzige Frau in der Siegerliste. 1998 sicherte sich Schmitz zudem als erste Pilotin den Titel in der VLN-Langstreckenmeisterschaft.

Internationale Bekanntheit erlangte sie durch ihre Auftritte in der britischen Kult-Serie „Top Gear“. Auch in Deutschland moderierte die „Nürburgring-Königin“ diverse Motorsportmagazine im Fernsehen und chauffierte Touristen und Interessierte mit dem Renntaxi durch die „Grüne Hölle“. Die Zahl der dabei zurückgelegten Runden liegt bei mehr als 20.000.

Mit ihrem zweiten Ehemann, dem Fleischfabrikanten und Hobby-Rennfahrer Klaus Abbelen, gründete sie 2005 den Rennstall Frikadelli Racing. Bis 2019 fuhr Schmitz noch Rennen und wollte auch 2020 an den Start gehen. Doch der Krebs, an dem sie seit 2017 litt, verhinderte ein Comeback auf der Rennstrecke.

