Nürburgring : Streifzug durch das Fahrerlager des 24-Stunden-Rennens

Licht im Dunkel: Die Boxenanlage und darüberliegende Lounges beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Foto: Oliver Ermert

Nürburgring Streckenposten, Mediziner, 24-Stunden-Neulinge: Während des 24-Stunden-Rennens ist auf dem Nürburgring rund um die Uhr Betrieb. Unser Autor war vor Ort und hat mit verschiedenen Personen gesprochen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Oliver Ermert

24 Stunden-Rennen. Kurz nach Mitternacht. Das Fahrerlager am Nürburgring ist hell erleuchtet, untermalt von dem Brummen, Dröhnen und Kreischen vorbeirasender Rennwagen. Egal ob in den Boxen, im Fahrerlager, auf den Tribünen, auf den Straßen rund um die Rennstrecke – überall Menschen, die machen und tun. An Schlaf denkt hier niemand. Zeit, sich die Nachtaktiven aus der Nähe anzuschauen.

Erste Station ist die Lounge eines Reifenherstellers. Dort hält sich Daniela auf. Die 33-Jährige ist ein 24-Stunden-Küken, soll heißen: Sie macht die Hatz zweimal rund um die Uhr zum ersten Mal mit. „Wir arbeiten in zwei Schichten. Ich bin von 13 Uhr bis Halbeins eingeteilt. Schluss ist aber erst, wenn der letzte Gast gegangen ist.“ Danach geht’s an die Strecke. Am Ende der Start-/Zielgeraden schiebt Georg Dienst als Streckenposten. Der 70-Jährige behauptet, mit dem Kampf gegen die Müdigkeit kein Problem zu haben. „Die Älteren sind die Steher“, schmunzelt er. Er verbringt in dieser sehr kühlen Nacht sein zwanzigstes 24-Stunden-Rennen und hat Spaß dabei. „Solange ich fit bin, werde ich das machen.“

Zurück zu den Boxen. Bei Frikadelli, dem Traditionsteam aus Barweiler, schraubt der 33-Jährige Kevin. Nach kurzem Überlegen erklärt er: „Das dürfte mein neunzehntes 24-Stunden-Rennen sein. Nicht nur hier am Nürburgring sondern weltweit.“ Er liebt seinen Job. „Endlich sind wieder Zuschauer da. Enthusiasten aus aller Welt. Das macht einfach Spaß.“ Sein Rezept gegen Müdigkeit: „Bewegung und Süßigkeiten.“

In einer Box steht Jochen Neerpasch. Der ehemalige Rennfahrer und Ex-BMW-Rennleiter betreut das BMW-Junioren-Team. Er war 1977 Gründer der ersten Nachwuchsmannschaft, bestehend aus Manfred Winkelhock, Eddie Cheever und Marc Surer. Alle drei schafften den Sprung in die Formel 1. „Die Zeiten waren damals andere. Unsere heutigen Junioren Ben Harper, Max Hesse und Neil Verhagen sollen als Team im Sportwagen zusammenbleiben und sich stetig verbessern“, erklärt der 83-Jährige. Die Leistungen an diesem Wochenende machen ihn nur bedingt glücklich. „Sie sind wirklich schnell, doch Ben Harper hatte einen Unfall“, so der Übervater mit strengem Unterton. „Solange die Junioren fahren, gehe ich nicht ins Bett“, stellt er klar.

Bis zum Rennende muß er nicht wach bleiben. In den Morgenstunden landet der Junioren-BMW endgültig in den Leitplanken. Die Zeit für einen ordentlichen Anpfiff wird sich Neerpasch vermutlich genommen haben.

Einige Boxen weiter steht Hardy Schiller vor einem Monitor. Sein Sohn Fabian liegt auf einem Getspeed-Mercedes auf dem dritten Rang, wird am Ende Zweiter werden. „Ich bin 1994 hier mein erstes 24 Stunden-Rennen gefahren“, erinnert er sich. Er freut sich, dass sein Sohn in seine Fußstapfen tritt. „Wenn Fabian am Steuer sitzt, schaue ich mir das selbstverständlich an.“ In einer anderen Box sitzt Tobias Jung, Privatfahrer und Teambesitzer in einer Person. „Während des Rennens habe ich meine Aufgaben als Teamchef delegiert. Ich konzentriere mich ganz auf das Fahren“, so der Bornheimer. Der Opel-Fan und seine Mitstreiter werden am Ende den zweiten Rang ihrer Klasse belegen. Er hofft, während des Rennens auf drei bis vier Stunden Schlaf zu kommen.