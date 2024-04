Start der Langstreckenserie Der Streit am Nürburgring geht weiter

Die Traditonsserie NLS startet mit einem „Double-Header“ in die Saison, das heißt, dass am Samstag und Sonntag jeweils ein Rennen ausgetragen wird. Mit 118 gemeldeten Fahrzeugen liegt die Teilnehmerzahl in etwa auf dem Stand des Vorjahres. Dass die Anmeldezahlen nicht höher liegen, dürfte zum einen darauf zurückzuführen sein, dass am selben Wochenende ein Lauf zur GTWC-Serie stattfindet. Zum anderen dürfte auch das oben genannte Theater ein Grund sein. Namhafte Teams wie Frikadelli und Mathol haben jedenfalls unter Hinweis auf die Streitigkeiten eine Teilnahme an den Rennen abgesagt. Frikadelli wird nur am 24 Stunden-Rennen und eventuell an den 24 Stunden-Qualifiers teilnehmen.