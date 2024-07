Truck Grand Prix in der Eifel Spannung, Spaß und Schrott am Nürburgring

Norbert Kiss war auch am Nürburgring nicht zu stoppen. Der diesjährige Seriensieger feierte in der Eifel seinen 12. und 13. Saisonsieg. Der Ungar war aber keinesfalls so überlegen, wie die Statistik suggeriert. Auch die Deutschen gingen nicht leer aus. Steffi Halm aus Ammerbruch, einzige Frau im Feld, feierte im zweiten Samstagsrennen ihren ersten Saisonsieg. In dem ADAC GT Master gewann David Schumacher gemeinsam mit dem Kölner Salman Owega auf einem Haupt-Mercedes beide Rennen.