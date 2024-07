Tickets, Anreise und Unterkünfte Das kostet ein kurzfristiger Olympia-Besuch

Zum dritten Mal nach 1900 und 1924 werden am Freitag in einer Woche, am 26. Juli, die Olympischen Sommerspiele in Paris eröffnet. Wie die Organisatoren mitteilten, wurden zwei Wochen vor Beginn bereits 8,6 Millionen Tickets verkauft. Der GA verschafft einen Überblick für Kurzentschlossene, die sich die Wettkämpfe und einen Aufenthalt in Paris nicht entgehen lassen wollen.