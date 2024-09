Olympia in Nordrhein-Westfalen „Dieses Paket findet man sonst nirgendwo“

Interview | Bonn · Michael Scharf, Leistungssportdirektor beim Landessportbund, spricht im GA-Interview über die Chancen von Sommerspielen in NRW, die Medaillenausbeute der deutschen Mannschaft in Paris und einen „Etikettenschwindel“ in seiner Heimatstadt Bonn.

20.09.2024 , 19:30 Uhr

Michael Scharf ist seit 2018 Direktor Leistungssport beim Landessportbund NRW. Foto: Landessportbund NRW