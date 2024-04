GA-Serie „Weg nach Paris“ „Mit Doping betrügt man vor allem sich selbst“

Es sind weniger die Blutabnahmen der Dopingkontrollen nach einem Wettkampf, die für Lasse Lührs eine Herausforderung sind. „Was aber oftmals lästig ist, ist die Urinprobe“, sagt der 27-jährige Triathlet der SSF Bonn. „Denn wenn man zwei Stunden, teilweise auch in der Hitze, Höchstleistung erbracht hat, ist man oftmals leicht dehydriert. Der Gang zur Toilette dauert dann gefühlt ewig.“ Um das obligatorische Wasserlassen zu beschleunigen, nimmt der Sportler drei bis vier Liter Flüssigkeit in kurzer Zeit zu sich. Dann gehe die Urinprobe zwar nach absehbarer Zeit vonstatten, „aber eben in der folgenden Nacht in regelmäßigen Abständen auch“, erzählt Lührs und lacht.