Olympia-Bewerbung von NRW Der zweite Anlauf

Sportstätten

Die Initiative Rhein Ruhr City #RRC bewirbt sich mit einem Konzept, dessen Vorteil darauf fußt, dass die Sportstätten nicht mehr gebaut werden müssen, sondern bereits existieren. Zwei von ihnen sind in Bonn beheimatet: Im Telekom Dome sollen die olympischen Basketballspiele stattfinden, im Stadion in der Rheinaue die Baseball- und Softball-Spiele. Ebenfalls in der Nähe: Die Wettbewerbe der Bogenschützen in den Gärten der Schlösser Augustusburg und Falkenlust in Brühl. Aber auch alle anderen Standorte sind von Bonn aus vergleichsweise nah gelegen. Einzige Ausnahme: Gesegelt wird von Kiel aus auf der Ostsee. scht