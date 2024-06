Organisator des ersten Bonn-Marathons „Die Läufer sollten an roten Ampeln stehen bleiben“

Thillmann: 68. Ich bin unter anderem in Tokio, Chicago, New York, Vancouver, Paris, Wien, Rom, London, Madrid, Lissabon, Dubai, Jordanien, auf Hawaii und in Ecuador am Äquator gelaufen. Nach einem Bänderriss beim Fußballspielen bin ich irgendwann immer mehr Rad gefahren, sodass ich von 1976 bis heute auf 217.000 Kilometer mit dem Rad und 80.000 Kilometer beim Laufen komme. Bei der Telekom betreue ich bis heute noch zusammen mit Arne Pöppel eine Laufgruppe „Fit durch den Winter“. Ziel für die Teilnehmer ist es, innerhalb eines halben Jahres eine Stunde ohne Pause laufen zu können.