Fußball-Genie, guter Kumpel und Mentor Overath, Kohler und Werner Grau zum Tod von Franz Beckenbauer

Der Siegburger Wolfgang Overath, Mittelfeld-Star des 1. FC Köln, war ein Jahrzehnt an seiner Seite in der Nationalmannschaft aktiv und wurde 1974 mit Beckenbauer Weltmeister; der in der Grafschaft lebende Jürgen Kohler holte unter dem Teamchef Beckenbauer 1990 den WM-Titel; Werner Grau, „Vereinslegende“ des Bonner SC, teilte mit der späteren „Lichtgestalt des deutschen Fußballs“ ein Zimmer in der Jugendnationalmannschaft.