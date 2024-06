Tennis mit Wänden Warum Padel so viele Menschen begeistert

Trendsportart Padel

In Bonn gibt es keine Möglichkeit, Padel zu spielen. Aber rund um die ehemalige Bundeshauptstadt haben Interessierte mehrere Möglichkeiten, den Sport auszuprobieren. Neben dem TV Tiebreak in Troisdorf gibt es rechtsrheinisch auch noch den SV Bergheim. In der Nähe von Koblenz bietet Padel Mittelrhein den Sport an und in Köln und Umgebung haben Sportfans einige Möglichkeiten, Padel zu spielen, unter anderem an zwei Standorten der Padelbox in Weiden und Lövenich oder beim TC Weiden. Alle Padel-Standorte lassen sich auf der Webseite des Deutschen Padel Verbandes finden.