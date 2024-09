Bronze im Straßenrennen Siebtes Edelmetall für Bonnerin Annika Zeyen-Giles

Stolz präsentierte die 39-Jährige dabei die bronzene Trophäe um ihren Hals, die sie zuvor beim Straßenrennen im Handbike gewonnen hatte. Die zweite bei den diesjährigen Paralympics in Paris nach Bronze am Vortag im Zeitfahren. Und insgesamt bereits ihr siebtes Edelmetall bei Paralympischen Spielen nach Gold (2012) und Silber (2008 und 2016) im Rollstuhlbasketball sowie Gold und Silber mit dem Handbike 2021 in Tokio.