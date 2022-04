Paralympicssiegerin und Weltmeisterin : Annika Zeyen trägt sich ins Goldene Buch der Stadt Bonn ein

Bonn Paralympicssiegerin Annika Zeyen hat sich im Goldenen Buch der Stadt Bonn verewigt – für ihre Goldmedaille bei den Paralympischen Spielen in Tokio und ihren WM-Titel. Für die Sportlerin ist es bereits der zweite Eintrag.

Gleich zweimal findet sich Annika Zeyens Unterschrift nun im Goldenen Buch der Stadt Bonn. Nach 2020 durfte sich die Handbikerin am Donnerstagabend im Alten Rathaus im Beisein von Freunden und Familie sowie sportlichen Wegbegleitern und Vertretern des Internationalen Paralympischen Komitees (IPC) erneut in dem Folianten verewigen. Die Stadt Bonn ehrte Zeyen somit für ihre Goldmedaille im Zeitfahren bei den Paralympischen Spielen in Tokio sowie für ihren WM-Titel im Straßenrennen im portugiesischen Estoril im vergangenen Jahr.