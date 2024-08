Paralympische Spiele Bonner Athletinnen träumen vom Treppchen

Ein wenig aufgeregt sei sie schon. Vor Vorfreude. Auch wenn sie schon diverse Paralympische Spiele besucht hat – vier, um genau zu sein – und zu Hause in Hennef zwei Gold- und drei Silbermedaillen als visuelle Bestätigung ihrer unglaublichen Leistungen hängen. Dennoch sind die Spiele in Paris etwas ganz Besonderes. „In Tokio war ich super-erfolgreich“, sagt Annika Zeyen-Giles. „Aber wegen Corona war niemand da – keine Familie, keine Freunde, keine Zuschauer.“ Das wird bei den Paralympics in Paris, die vom 28. August bis zum 8. September an der Seine ausgetragen werden, ganz anders sein. „Mein Mann, meine Eltern, viele Freunde kommen nach Paris. Ich freue mich riesig.“