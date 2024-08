Playoffs in der Baseball-Bundesliga Pitching als Schlüssel zum Erfolg für die Bonn Capitals

In Heidenheim muss Headcoach Exeter auf einen seiner Leistungsträger verzichten. Pitcher Titus von Kapff ist an sein College in die USA zurückgekehrt und kann die Capitals im Kampf um den Finaleinzug nicht unterstützen. Dennoch scheint die Bonner Pitcher-Riege auch ohne von Kapff ausreichend gut besetzt. An erster Stelle steht natürlich Markus Solbach, der in Spiel eins überragte und das gesamte Match wieder einmal durchwarf. Kein Wunder also, dass sich die Bonner Delegation in Spiel drei am Samstag ab 18 Uhr gute Chancen ausrechnet, mit 2:1 in Führung zu gehen. Auch für die Spiele vier und fünf stehen rund um den wieder genesenen Niklas Rimmel und Marcel Giraud zwei gute deutsche Pitcher bereit.