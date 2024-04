Fußball-Mittelrheinligisten verlieren FC Hennef hält beim 1:5 in Vichttal nur 60 Minuten mit

FC Union Schafhausen - FV Endenich 2:0 (1:0): Die Gäste besaßen in der zweiten Minute die erste Chance, doch Yuito Nakamura traf die falsche Entscheidung. Wie so oft in dieser Spielzeit schafften es die Endenicher nicht, in Führung zu gehen. Und so nahm das Unheil seinen Lauf. Niklas Braun nutzte einen Fehler im Spielaufbau aus und markierte die Führung der Gastgeber (37.).