Podiumsgespräch in Bad Honnef Basketball-Medaillengewinner zwischen Motivation und Smarten Zielen

Trotz ihrer bereits beeindruckenden Karrieren, herrschte in der Diskussionsrunde Einigkeit darüber, dass sie in Zukunft weitere Spitzenleistungen ansteuern. Während Koch insbesondere die kontinuierliche Selbstverbesserung im Alltag anstrebt, verfolgen Sengfelder und Greskowiak weiter sportliche Ziele. Mit einem zwinkernden Auge gegenüber den anwesenden Baskets-Fans erklärte Sengfelder: „Ich möchte mich meinen beiden Kollegen anschließen und arbeite auf eine goldenen Medaille hin. In welchem Wettbewerb auch immer – natürlich gerne auf Vereinsebene.“ Ein entscheidender Faktor wird dabei wohl der „Flow-Moment“ sein. Denn laut Greskowiak entsteht eine ideale Situation, wenn man einen Zustand erreicht, in der die Anstrengung nicht mehr als Arbeit wahrgenommen wird – wer wünscht sich das nicht.