Box-Weltmeisterin aus Rheinbach Großer Streit um Sarah Liegmanns WM-Titel

Eigentlich ist Sarah Liegmann aktuell überglücklich. In der Universität läuft für die junge Psychologie-Studentin alles reibungslos, die jüngsten Prüfungen hat sie allesamt bestanden. Vor allem aber hat sich die Rheinbacherin am vergangenen Wochenende einen riesigen Traum erfüllt: Box-Weltmeisterin im Federgewicht der World Boxing Federation (WBF). In Frankfurt bezwang die 22-Jährige vor 1100 Zuschauern die Venezolanerin Ana Maria Lozano einstimmig nach Punkten und holte sich so nach 18 WM-Titeln im Jugend- und Juniorinnen-Bereich (17 davon im Kick-Boxen) ihre erste Weltmeisterschaft als Erwachsene.