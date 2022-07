Radsportfest „Rund um Beethoven“ : Lennart Klein triumphiert in der Rheinaue

Kurz nach dem Start des Hauptrennens liegt das Starterfeld bei „Rund um Beethoven“ noch dicht zusammen. Foto: Axel Vogel

Bonn Nach vielen Jahren fand in Bonn endlich wieder ein nennenswertes Radsportereignis statt. Bei „Rund um Beethoven“ in der Rheinaue gingen sowohl die Elite Amateure als auch Nachwuchstalente an den Start.