„Vielleicht spielen wir sogar besser“ Was das Fasten im Ramadan für Bonner Amateurfußballer bedeutet

Wettbewerbsorientiert spielen möchte der MSV in dieser Zeit allerdings dennoch eher ungern. Pflichtspiele, die in die Fastenzeit fielen, hatte die Mannschaft in dieser Saison nur zwei. „Diesbezüglich hatten wir Glück“, erklärt Mansour. „Dieses Jahr hat der Ramadan an einem Montag begonnen, was die Spieltage bereits um einen reduziert hat. Dazu wollte ein Gegner aus anderen Gründen eine Partie auf eine späte Anstoßzeit unter der Woche verschieben.“