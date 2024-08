Ärger über Verkehr in Bad Godesberg Muffendorfer wollen keine Raser vor der Haustür

Manchmal muss man einfach mal den Frust rauslassen. Dieter Dallmann-Fuckert hat dafür die Facebook-Gruppe „Du kommst aus Bad Godesberg ...“ gewählt und mit höflichen Worten auf die Missstände vor seiner Haustüre hingewiesen. Am Helpert in Muffendorf führen acht von zehn Autos deutlich zu schnell – zwischen 40 und 60 Kilometer pro Stunde, wobei eigentlich nur 30 erlaubt seien. „Da einseitig Autos geparkt sind, ist das Ausfahren aus den einzelnen Häusern nur mit hohem Risiko verbunden“, sagt der Godesberger. Sein Appell: „Bitte, bitte fahrt in Muffendorf 30. Was muss erst passieren, dass dort etwas passiert?“