Handball-Regionalliga Für die Handballer ist auswärts nichts zu holen

BTB Aachen - TSV Bonn rrh. 36:33 (18:18): „Wir haben vor allen Dingen in der Abwehr nicht zu der Leistung gefunden, die wir im Vorwochenspiel gezeigt haben. Dagegen hat sich Aachen gegenüber der letzten Partie enorm gesteigert und auch verdient gewonnen“, bemängelte TSV-Trainer Florian Benninghoff-Lühl eine über weite Strecken schwache Abwehrleistung. So bekamen die Beueler zu Beginn BTB-Linkshänder Simon Bock nicht in den Griff, der mit sieben Toren innerhalb von 13 Minuten fast im Alleingang für eine 10:5-Führung sorgte. Außerdem agierten die Beueler im Angriff zu nervös, ließen einige gute Chancen liegen.