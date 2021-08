Paralympics : Rennrollstuhlfahrer Baldé über 1500 Meter ausgeschieden

Bonn Der Bonner Rennrollstuhlfahrer Alhassane Baldé ist bei den Paralympics in Tokio auch über 1500 Meter im Vorlauf ausgeschieden.

Für Alhassane Baldé verlaufen die Paralympics in Tokio bisher alles andere als zufriedenstellend. Nachdem der Bonner Rennrollstuhlfahrer am Samstag im Vorlauf über 5000 Meter aufgeben musste, ist er nun auch über die 1500 Meter bereits im Vorlauf gescheitert.

Dabei hatte der 35-Jährige das Pech, dass er im deutlich schnelleren der beiden Qualifikationsrennen starten musste. In einer Zeit von 2:58,92 Minuten blieb er in der Disziplin, in der er 2016 Dritter bei der Europa- und 2017 Dritter bei der Weltmeisterschaft geworden war, etwas mehr als vier Sekunden hinter dem Vorlaufschnellsten und Topfavoriten Marcel Hug aus der Schweiz.

Alhassane Baldé will in ein Finale kommen

Für Baldé stehen jetzt noch zwei weitere Disziplinen in Tokio an. Am Donnerstag startet er im Vorlauf über die 800 Meter, das Finale ist am gleichen Tag. Die größten Medaillenchancen rechnet sich der Bonner aber mit der 4x100-Meter-Staffel aus. Der Vorlauf im sogenannten Universal Relay findet am frühen Freitagmorgen statt, das Finale am Freitagmittag.