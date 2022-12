Unentgeltliche Vereinsarbeit : Fußballkreis Sieg zeichnet Ehrenamtler für Vereinsarbeit aus

Rhein-Sieg-Kreis Bei einer Feierstunde hat der Fußballkreis Sieg verdiente Ehrenamtler und langjährige Kreis-Mitarbeiter ausgezeichnet.

„Der brave Mann denkt an sich selbst zuletzt“, heißt es in Friedrich von Schillers „Wilhelm Tell“. An diesen Satz mögen sich auch die Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler erinnert haben, als sie im Rahmen einer Feierstunde vom Vorstand des Fußballkreises Sieg für ihre langjährige unentgeltliche Vereinsarbeit ausgezeichnet wurden – einige von ihnen allerdings in Abwesenheit.