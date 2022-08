Sanierung stoppt Spielbetrieb : Rheinbacher Handballer bald ohne Halle

Rheinbach Die Handballer des TV Rheinbach fürchten um ihren Verein. Die Sanierung der Halle gefährdet den Fortbestand des Sports.

Beim TV Rheinbach schlug die Nachricht ein wie eine Bombe. Unmittelbar vor dem Start in die neue Saison ist die Sanierung der Rheinbacher Heimspielstätte an der Berliner Straße beschlossene Sache. Dass eine Sanierung der in die Jahre gekommenen Dreifachsporthalle alternativlos ist, wissen auch die Handballer des TV Rheinbach. Allerdings löst die kalkulierte Sanierungsdauer ab März 2023 von mindestens acht bis neun Monaten Existenzängste beim RTV aus, weil das Saisonfinale 2022/2023, sowie die Vorbereitung und ein Großteil der Spielzeit 2023/2024 betroffen sind.