Zwischen Mythos und Realität Rheinbacher Schalke-Fans: Königsblaue Verbundenheit auch in der Krise

Weinen besitzt eine Dauerkarte für die Schalker Nordkurve und gehört zu den Gründungsmitgliedern des Rheinbacher Fanclubs. Im Jahr 2011 beschloss er mit zwei Kumpels, dass es an der Zeit sei, sich für Heim- und Auswärtsfahrten zu organisieren. Also wurde kurzerhand und aus einer Bierlaune heraus der Verein GEbrüder Rheinbach gegründet. Mittlerweile zählt der Fanclub über 60 Mitglieder und Mitgliederinnen, die regelmäßig in organisierten Touren in die Veltins Arena oder zu Auswärtsspielen fahren. Das Besondere: Der Fanclub hat sogar einen eigenen Bus. So waren die Rheinbacher „Kumpels“ in der vergangenen Bundesligasaison bei allen Auswärtsspielen dabei. „Ich glaube, das ist auch das Besondere an unserem Verein. Wenn ich das mit anderen Fangruppen vergleiche, bieten wir schon extrem viele Fahrten an“, sagt Weinen.