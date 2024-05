Meister der ProB Rhöndorf Dragons treffen auf Köln im Finale

Der Südmeister musste auch gegen Berlin, wie schon in den beiden Runden zuvor, in ein entscheidendes drittes Spiel. Da waren zunächst die Gäste das bessere Team, das schnell 19:11 führte. Erst im zweiten Viertel kamen die Hausherren, angeführt von ihrem starken Center Ferenc Gille (15 Punkte) wieder he-

ran. Nach der Pause drehte Rhöndorf dann richtig auf. Avery Sullivan (16) schaffte mit fünf Punkten in Serie die erste Führung, die die Dragons dann schnell auf sieben Punkte ausbauten.