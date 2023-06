„Rund in Rheinbach“ Gesamtweltcupsiegerin im Handbike ist am Start

An diesem Sonntag ist es wieder so weit. Nachdem im vergangenen Jahr bei „Rund in Rheinbach“ alle Aufmerksamkeit dem Abschiedsrennen von Rad-Profi Christian Knees galt, sind auch in diesem Jahr besondere Höhepunkte zu erwarten.So ist es den Veranstaltern vom RSC Rheinbach gelungen, den Zuschlag für die Ausrichtung der deutschen Meisterschaften im Paracycling zu erhalten. In den Disziplinen C-Klasse, Tandem, Dreirad und Handbike werden Europa- und Weltmeister sowie Paralympics-Sieger um die Titel kämpfen. Mit dabei ist auch die Bonner Gesamtweltcupsiegerin im Handbike, Annika Zeyen. Die mehrfache GA-Sportlerin des Jahres freut sich besonders auf das Highlight vor heimischer Kulisse. „In den vergangenen Jahren waren die deutschen Meisterschaften häufiger weit weg“, sagt Zeyen. „Durch die Austragung in Rheinbach können nun auch Familie und Freunde live vor Ort sein.“