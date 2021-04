Amateurfußball : Saison wird ohne Wertung abgebrochen

Bonn Die Fußball-Saison 2020/21 der Amateure des Fußball-Verband Mittelrhein (FVM) wird wie erwartet annulliert. Das gab der FVM am Nachmittag bekannt.

Damit reagiert der FVM auf die konstant hohen Infektionszahlen der Corona-Pandemie und die damit verbundenen Vorgaben der Politik. Das Land NRW hatte die bisher geltenden Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie um eine Woche bis zum 26. April verlängert, die Bundesregierung verhandelt über eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes. Das schließt Mannschaftsport bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 100 weiterhin aus. Die Inzidenz kratzt in Bonn an der 200-Marke.

Noch im Februar hatten Verband und Vereine gehofft, zumindest die Hinrunde bis Ende Juni spielen zu können, um ein sportliches Ergebnis zu erzielen. „Damals im Februar war schon klar, eine Hin- und Rückrunde war nicht mehr durchführbar“, sagte Neuendorf. „„Alles, was wir damals formuliert haben, war abhängig von der Pandemie-Entwicklung.“ Für die einfache Runde hätte der Verband den Spielbetrieb bis Anfang Mai wieder aufnehmen müssen. Mit den aktuellen Verordnungen ist daran nicht zu denken. Nun gibt es kein sportliches Ergebnis. Und das in allen drei Verbänden des Westdeutschen Fußballverbandes (WDFV), die zeitgleich über die Annullierung informierten. Das hat wiederum zur Folge, dass es in sämtlichen Ligen des WDFV keine Auf- und Absteiger gibt. Die kommende Spielzeit startet für die Teams unterhalb der Regionalliga also wie die vorangegangene. „Annulierung bedeutet, dass es keine Meister sowie Auf- und Absteiger bei den Herren, Frauen und Junioren gibt“, sagte Markus Müller, Staffelleiter des FVM.