Aufstieg, Verbleib oder Abstieg Saisonendspurt in den Amateurligen

Die Fußballsaison neigt sich nicht nur in der Fußball-Bundesliga dem Ende entgegen. Auch im Amateurfußball geht die Spielzeit auf die Zielgerade. Erste Entscheidungen über Auf- und Abstieg sind bereits gefallen. Bei Spieltagen ohne sportliche Relevanz droht deshalb in dieser Saisonphase häufig die große Langeweile. Der GA hat eine Übersicht zusammengestellt, auf welchen Plätzen es in Bonn und der Region in den nächsten Wochen noch um sehr viel geht.