Volleyballer starten in die Saison Wegners Abgang reißt ein Loch beim TuS Mondorf

SSF Fortuna Bonn

Am Ende spielen sie dann doch wieder in der 3. Liga und haben den großen Traum von der Bundesliga begraben. Zumindest vorerst. Mit einem neuen Coach und mit einem gut ergänzten Kader starten die Drittliga-Volleyballerinnen der SSF Fortuna Bonn an diesem Wochenende in die Meisterschaft. Am Samstag um 16 Uhr gastiert die Truppe von Trainer Robert Kroner bei der Bundesliga-Reserve des PTSV Aachen.

Eigentlich hatten die SSF Fortuna mit der 2. Bundesliga geliebäugelt. Doch fällige Lizenzgebühren, diverse bürokratische Hürden, die Pflicht, eine gewisse Anzahl an Nachwuchsspielerinnen zu stellen, Vorgaben zu Spieltagsabläufen und Traineranforderungen erwiesen sich als zu hohe Hürden. „Wir sind dann zu dem Schluss gekommen, dass wir lieber in der 3. Liga bleiben“, erklärt Teammanager Albert Klein.

Coach Kroner tritt die Nachfolge von Sebastian Ehrlich an, der nach nur einem Jahr aus beruflichen Gründen seinen Abschied erklärte. B-Lizenz-Inhaber Kroner trainierte bislang die Reserve. „Er hat viel Esprit, bringt neue Ideen und setzt neue Impulse. Das kommt bei allen gut an“, erklärt Klein.

Verstärkt haben sich die Bonnerinnen mit Rückkehrerin Chiara Lück, der aus Hamburg zugezogenen Mittelblockerin Kim Kirchner sowie mit Lone Winter und Liz von der Stein. Die jüngere Schwester von Fortunas Zuspielerin Jil hat ihr Studium in Köln begonnen und gilt als Perspektivspielerin. „Wir sehen uns als Ausbildungsverein und sind sicher, dass Liz sich bei uns weiterentwickeln wird“, sagt Klein.

Die Erwartungen an die Saison sind ähnlich wie im Vorjahr. „In der oberen Tabellenhälfte mitspielen“, gibt der Teammanager zu Protokoll, der derzeit auch als Trainer gefordert ist. Denn Kroner befindet sich noch im Urlaub. big