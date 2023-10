Boxerin aus Rheinbach Sarah Liegmann ist Junioren-Weltmeisterin des WBC

Kurz vor 22 Uhr bahnt sich Liegmann vor 2500 Zuschauern zu den Klängen des Liedes „Erfolg ist kein Glück“ des Rappers Kontra K den Weg in den Ring. Nach dem ersten Gong ergreift die Rheinbacherin die Initiative. Schnelle Hände prasseln auf Phanen ein, doch dank ihrer Deckung prallen die Schläge vorerst ohne Wirkung ab. Spätestens in Runde zwei zeigt sich, was der Trainer zuvor prophezeit hat. Die Kontrahentin kämpft – untypisch für eine Kämpferin aus Thailand – sehr passiv, landet kaum Treffer. Liegmann macht da weiter, wo sie aufgehört hat, und die ersten linken Geraden finden ihren Weg durch die Deckung. Spätestens in der vierten Runde ist Phanens Gesicht sichtlich gezeichnet.